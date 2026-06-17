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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2026 09:05
Water написав: airmax78 написав:
У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра
:
Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.
Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.
Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.
Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.
Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.
Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.
Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.
Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.
Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.
Красно дякую.
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:10
akurt написав:
НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.
Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.
По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?
akurt написав:
На Тесла Y
мабуть тепер буде їздити жінка:
Треба виглядати перед студентами достойно...
До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?
Не хочете відредагувати свій допис з неправдивою інформацією, бо якось не солідно.
Water написав:
1. До чого тут Україна?
Ні, це ваш допис, ця гілка не за Україну, тут це оФФтоп. Хочете спілкуватись за Україну- в іншій гілці.
До речі: назву посади викладача тільки одна людина в світі писала з помилкою.
Ви - друга.
Це дуже приємно що я друга людина у світі, хоч і після Завгару.
Я спеціально, для вас, пишу, бо якщо повернутись до оФФтопу, і це писав сам крадій шапок на посаді президента...
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:15
Faceless написав:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:21
Water написав: akurt написав:
НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.
Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.
По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y.
Питання, це ви писали?
Що з вами сьогодні - я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.
Вас наче підмінили, бо дописатися
до такого, як нижче процитовано - то реально якесь горе сталося:
Water написав:До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:50
Water написав: Faceless написав:
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві
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Додано: Сер 17 чер, 2026 09:52
Faceless написав:
А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Не всі))))
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