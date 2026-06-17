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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3377337833793380
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 09:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Water написав:
  airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:

Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.

Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.

Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.

Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.

Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.

Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.

Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.

Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю.
Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра.
Красно дякую.

Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 09:10

  akurt написав:НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.
Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.

По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?
  akurt написав:На Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка:
Треба виглядати перед студентами достойно...

До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?
Не хочете відредагувати свій допис з неправдивою інформацією, бо якось не солідно.
  Water написав:1. До чого тут Україна?

Ні, це ваш допис, ця гілка не за Україну, тут це оФФтоп. Хочете спілкуватись за Україну- в іншій гілці.
До речі: назву посади викладача тільки одна людина в світі писала з помилкою.
Ви - друга.

Це дуже приємно що я друга людина у світі, хоч і після Завгару.
Я спеціально, для вас, пишу, бо якщо повернутись до оФФтопу, і це писав сам крадій шапок на посаді президента...
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 09:15

  Faceless написав:Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 09:21

  Water написав:
  akurt написав:НЕ солідно для вас перекручувати повністю інформацію.
Ніхто і ніде не писав, що викладачка університету в США приїжджає на лекцію на Cybertrack.

По-перше, ви пишете з помилкою назву Cybertruck, по-друге, звісно що Cybertruck дорожче за Теслу Y. Питання, це ви писали?

Що з вами сьогодні - я НЕ ПИСАВ НІДЕ НІ СЛОВА ПРО ЦІНУ на згадані авто.
Вас наче підмінили, бо дописатися до такого, як нижче процитовано - то реально якесь горе сталося:
  Water написав:До цього викладачка їздила на вєліку, її студенти посилали у пєшєє еротічєскоє путєшєствіє, а зараз на Tesla Y вона їм покаже почом в Одесі рубероїд?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 09:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Water написав:
  Faceless написав:Це жарт, і нема сенсу його пояснювати
Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Тобто, airmax78 з відомого вірша Сосюри на Чатжпт створив, flyman підхопив, потім "американець" написав що хтось у когось скатав і ви це називаєте жартом?
flyman хоч спробував гуглить, він дійсно знайшов француза швейцарського походження, але він не письменник і вірші ніколи не писав.
В даному випадку airmax78 звичайний провокатор.
Ми такі пародії ще в школі без всякого чатж0паті писали на перерві
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 09:52

  Faceless написав:А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

Не всі))))
  Water написав:airmax78 звичайний провокатор.

ухилянт і провокатор, так. Ну і що з того?
Frant
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  #<1 ... 3377337833793380
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