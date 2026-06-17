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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3380338133823383
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:51

пан турьіст плутається в показах

  akurt написав:Думати треба головОМ, а не ногОМ: я ж не приховував: я в Анталії.
Тут відкривається.
Заценіть: в мене та зелена табличка викликала відразу підозру, я написав, що схоже на жарт.
І я не шукав її джерело на просторах мережі до цієї години.
Але як вже вона - та, що зелена, викликала таку цікавість у такого фахівця в закордонній нерухомості, як ви, то я взяв та перевірив на що ви здатні клювати: на сміття.
І навіщо ви копіюєте російську дурню та ще й супроводжуєте її своїми черговими домислами та маячнею: питання цікаве.

Хоча: позоритися так позоритися. Теж варіант…

пан турьіст плутається в показах
  akurt написав:Дані Єврокомісії НЕ підтверджують наведені вище пікторграми:
...
Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/inter ... using-2025
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:54

  Water написав:
  akurt написав:жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.
До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21

  fler написав:
  Water написав:
  akurt написав:жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.
Water
 
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  #<1 ... 3380338133823383
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