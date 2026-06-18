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#<1 ... 3381338233833384 Додано: Сер 17 чер, 2026 22:57 Hotab написав: rjkz



Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.





Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.

Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який.. Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..



В начале 2010-х годов у меня было знакомство с руководством киевского (или всеукраинского, не помню точно)клуба любителей электромобилей, там был чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.

Про него еще в новостях по телеку сюжет был.

Вот сейчас это пошло в дело.

Тут у чувака есть

В начале 2010-х годов у меня было знакомство с руководством киевского (или всеукраинского, не помню точно)клуба любителей электромобилей, там был чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.Про него еще в новостях по телеку сюжет был.Вот сейчас это пошло в дело.Тут у чувака есть rjkz

Повідомлень: 18617 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5684 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 07:14 rjkz написав: чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км. чувак ...кажется из Запорожья, он сварил из нержавейки кузов и поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.

9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.

Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що. 9 кВт енергії на 100 км? Нє вєрю.Ще й кузов з нержавійки, вонаж важка як не знаю що. Water Повідомлень: 4351 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 07:34 Hotab написав: rjkz



Форды на шасси Ф150-250 150-250 к ходят в принципе без больших проблем, но этого не скажешь про седаны.





Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.

Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який.. Ну у мене на седан гібридний (Лінкольн, але це той же Форд) нема нарікань. А я на ньому вже 90+ тис км. Зараз правда їздить він мало, але до роботи в авіакомпані накружив чимало . Всі заміни очікувані і відповідно до свого пробігу і наших доріг, без сюрпризів. За двигун кажуть що він на мільйон здатний. Бо розвантажений електродвигунами звичайний 2-літровий атмосферник, нема чому ламатись.Пора буде і замінити, але не знаю на що. Чиста електрика поки що не ті автономні пробіги, що я хочу дочекатись від них. PHEV гібрид якийсь треба. А який..

С выбором седана сейчас серьезные проблемы. Почему-то производители решили всех пересадить на паркетники, которые большинству и нафиг не нужны. С выбором седана сейчас серьезные проблемы. Почему-то производители решили всех пересадить на паркетники, которые большинству и нафиг не нужны. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9622 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 08:16 Faceless написав: airmax78 написав: У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра: У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав

Це жарт, і нема сенсу його пояснювати

Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать Це жарт, і нема сенсу його пояснюватиСас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать

В кожному жатрі є доля чогось там:



«Батько мій був з походження (чоловіча лінія) француз, — правильно прізвище „Соссюр“, навіть з приставкою „де“

За підсумками аналізу проходження Володимира Сосюри, Володимир Подов, зробив висновки, що «по-перше, Наполеонівський солдат Густав Соссюр — не більш ніж вигадка, придумана самим поетом, по-друге, прізвище предків поета — Сосюра. По-третє, рід Сосюра був та залишається українським, по-четверте, наш земляк, видатний Володимир Сосюра походить із роду давніх лисичанських шахтарів.»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87

Батько, за словами самого поета, мав французьке коріння.«Батько мій був з походження (чоловіча лінія) француз, — правильно прізвище „Соссюр“, навіть з приставкою „де“За підсумками аналізу проходження Володимира Сосюри, Володимир Подов, зробив висновки, що «по-перше, Наполеонівський солдат Густав Соссюр — не більш ніж вигадка, придумана самим поетом, по-друге, прізвище предків поета — Сосюра. По-третє, рід Сосюра був та залишається українським, по-четверте, наш земляк, видатний Володимир Сосюра походить із роду давніх лисичанських шахтарів.»

У роду матері – Антоніни Дмитрівни – були євреї, українці, серби, її дівоче прізвище угорське — Локотош.

А кохав він особливо палко політручку та нквдистку. В кожному жатрі є доля чогось там:А кохав він особливо палко політручку та нквдистку. Ой+

Повідомлень: 7440 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 08:53 Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі! fler

Повідомлень: 6369 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 11:04 fler написав: Water написав: fler написав: У Франції місцеві жінки виглядають пристойно У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь. Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі! Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінокУдачі!

У мене курсова робота: "Краса французської жінки в сучасних умовах".

А ви, пані-проФФесор, заважаєте мені виконати практичну роботу. У мене курсова робота: "Краса французської жінки в сучасних умовах".А ви, пані-проФФесор, заважаєте мені виконати практичну роботу. Water Повідомлень: 4351 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 11:18



Хоча - все ж певний корисний ефект є в тому, щоб його штицять носом у його побрехеньки. Щоб випадкові відвідувачі форуму і гості одразу бачили, що його слова не вартують часу на прочитання.





2 модерації: для чого видалили? Всі мають знати цінність слів акурта (нульову). Та нахіба взагалі реагувати на цього генератора казочок імені Альцгеймер-Мюнхгаузена. Ось буквально пости вище - наочні приклади того, що він (вони?) не в темі того, про що говорять з обліківки "akurt" . Забудьте за нього, в ігнор та й крапка.Хоча - все ж певний корисний ефект є в тому, щоб його штицять носом у його побрехеньки. Щоб випадкові відвідувачі форуму і гості одразу бачили, що його слова не вартують часу на прочитання.2 модерації: для чого видалили? Всі мають знати цінність слів акурта (нульову). won Повідомлень: 363 З нами з: 15.05.24 Подякував: 395 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3381338233833384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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