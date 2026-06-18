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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3382338333843385
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:45

Re: Еміграція, заробітчанство


Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.


У Флаймана так само коли він починає фразу «140 доларів».. Вона перебиває «на день же?»
А коли чує про «місяць», ще раз критично оглядає Флаймана, його 15-річнв мешти, телефон з ізолєнтою, дитячу коляску для шопінгу , і тікає не оглядаючись
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:12

талак, талак, талак

  Hotab написав:

Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.


тікає не оглядаючись

талак, талак, талак
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 чер, 2026 13:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:16

  BIGor написав:
  fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок :wink: Удачі!

Це дійсно смішно.

Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? вона за жирондистів чи бонапартистів.

Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.

Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?
Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти..
Hotab
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  #<1 ... 3382338333843385
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