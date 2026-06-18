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Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.
У Флаймана так само коли він починає фразу «140 доларів».. Вона перебиває «на день же?» А коли чує про «місяць», ще раз критично оглядає Флаймана, його 15-річнв мешти, телефон з ізолєнтою, дитячу коляску для шопінгу , і тікає не оглядаючись
fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно
Ти диви, Water шукає собі пару за кордоном серед місцевих жінок Удачі!
Це дійсно смішно.
Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? вона за жирондистів чи бонапартистів.
Це кому, мені? Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька, щось вигружала зі своєї тєлєги, ставила на лєнту якійсь рідкий засіб у 2-х літровій пляшці, вона закінчила виставлять, я ставлю обмежувач, викладаю свій терін, пляшку вина з Ельзасу і батон. Тут ця лєнта їде, пляшка ля-фами падає, розливається, попадає на саму ля-фаміху, ну і звісно залита вся лєнта. Вона повертається до мене, з французської я знаю тільки: бонжур, адье, екскюзьмуа, жунема. Звісно я сказав- екскюзьмуа, що тут почалось, вона щось репетувала куди їй зараз у цьому платті йти. Продавчиня дістала здоровий рулон паперових рушників, почала цю витерать, я теж хотів допомогти, але там вже тянуло на статтю за домагання. Тому я повитирав лєнту, забрав свою пляшку, терін і батон та пішов на касу самообслуговування. А так би дамочка знала українську, то звісно тут-жеш була б і розжилась новим платтям, не виходячи з цього ТРЦ.
Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.
BIGor написав:Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів. Після всього цього в тебе все вийде, друже мій.
Бігор, ти міг скоротити цей повчальний спіч до: "стань французом і все в тебе вийде". Проте британцю, німцю чи американцю не потрібно ставати французом для цього. Подумай чому. Відповідь тобі не сподобається. PS Читати Бальзака я б рекомендував тим хто шукає відносин із жінкою добре за 60. Чи це також твій лайфхак як побудувати щастя за кордоном? Бажаю успіхів!
Hotab написав:Хтось розуміє до чого тут Таджикистан? Чергові 12 років мрій про жінку, тепер вже про таджичку? Як жаль що життя таке коротке, а країн так багато. Не встигаєш про кожну помріяти..
Що ж там розуміти: все просто. Всі вчора ж помітили незвичну активність мисливця за філіппінками? Ну ось: вчора впіймали його наречену при перетині кордону із забороненими речовинами. Дівка непогана, при тілі, навіть пану Water би сподобалася: бриті ноги. І не сива. 38 років. На допиті вона зізналася, що до злочину її спонукав наречений з України. Вже є офіційне відео. Це ж її посадять років на 30. Тому і Таджикистан тепер. Офіційне відео, де прибула з Філіппін наречена робить офіційну заяву, вже є у відкритому доступі: https://www.facebook.com/share/v/1D7Pf4 ... tid=wwXIfr
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2026 15:23, всього редагувалось 1 раз.