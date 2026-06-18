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fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно
Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька... Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.
Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд+ охайність+стиль+смак. Жінка може бути красунею від природи, але немите волосся+затрапезний одяг+вонючий парфум та неправильний макіяж = ось тобі ознаки непристойного вигляду. Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.)) Вдягатися "зі смаком" - це мистецтво, яке доступне не кожній жінці. У Франції виглядати пристойно дуже просто (як на мене), там є в доступності для цього все необхідне - і якісний модний одяг, і косметика, і аксесуари, і море, і океан і т.д. і т.п. Причому так склалося історично, що саме Париж (Франція) є головним законотворцем індустрії краси та моди. Можливо саме тому у Франції місцеві жінки "приречені" виглядати пристойно.
поставил туда маленький бензиновый двигатель, который питал генератор и батарею и шел на электроприводе. Там получался расход что-то около литра на 100 км.
Фантастично по втратам палива А так то така концепція реалізована в кількох гібридах. Наприклад Мазда EZ-60 .
Последовательный гибрид, конечно, интересен, но бак 45 литров при деклариемом расходе 5.5 выглядит крайне неубедительно.
На практиці в мене особисто один з найновіших гібридів SUV. Потужність двигуна обʼємом 2 літра майже 200 к.с. Бак здається на 50 літрів. Бортовий компʼютер після заправки FULL показує запас ходу на 875 км. (!) Реальні витрати такі: - місто і пригород 5,6…5,8 л/100 км. - те саме з кондиціонером 6,1…6,2; - траса швидкісний рух (як правило 130 км/год по європейським платним трасам) - підвищення до 7,2 літра на 100 км. Цифри точні та реальні, бо я виїхав з Тулузи 10 червня, проїхав через 7 країн Європи, загальна відстань 3 800 км, бортовий компʼютер показав витрати 7,2 літра па 100 км. Максимальна швидкість по трасах рідко - але була - і 150 км/год (намагаюся не порушувати). На виїзді із країни Шенгенської угоди штрафів не предʼявлено, перевірка по турецькій базі даних Trafic polis штрафів не виявила. Бортовий компʼютер показав середню швидкість на відстані в 3 800 км 90 км/год. Сам дивувався, але на деяких ділянках при русі із швидкістю 100+ система авто показувала, що я їду за рахунок АКБ. Всім би радив брати саме гібрид.
fler написав:У Франції місцеві жінки виглядають пристойно
Одного разу на мене дійсно француженка звернула увагу, ну така, сама шерше-ля-фам, шнобель що грузинки позаздрять, маленька... Тому питання де fler бачила гарних французських жінок для мене залишилось питанням.
Water, "виглядати пристойно" - це не про зріст чи форму шнобеля, це про догляд з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.
Звісно, увесь цей шмот знімається і викидується. Зі шнобелем складніше, це пластика. Так само зуби, цицьки, опа. Тобто, нахалєри мені такі проблеми, якщо зверху цього всього надіто плаття від Кутюр з найближчого секонда? Саме у Франції чомусь багато секондів. UPD: Саме у Паризі не був, поки-що не планую.
fler написав:Звісно, Water може відрізнити охайну жінку від неохайної, але навряд чи він (як і більшість чоловіків) може відрізнити жінку вдягнену "за модою, зі смаком та стилем" з двох охайно вдягнених жінок - він обере ту, в якої кращий шнобель та модельна фігура, а який шмот на ній надіто, то йому пофік.))
Ну тут Ви порадували, 100% життя. Ахах. Можна ще більше узагальнити. Для більшості чоловіків краще коли 'гарно' одягнена, і це взагалі не корелює з стиль-смак-модно. А коли вежа на 12, відповідно якщо на пів шостого то це погано одягнена і неохайна.
airmax78 написав:Це дійсно смішно. Потрібно прийняти як даність, аксіому що не потребує доказів: українських чоловіків для місцевих жінок за західними кордонами України - не існує. Фул стоп. Навіть з якимось крокодилицями будь-яке спілкування з натяком на відносини припиняється в ту саму мить як жінка дізнається що чоловік з України. Тобто не трохи пізніше, не після якихось 1-2 побачень, я вже не кажу про щось більше. Тупо в. ту. саму. мить.
Ну так ти хочеш щоб француженка на тебе увагу звернула? То будь-ласка відповідай: вивчи мову, прочитай всього Бальзака в оригіналі, вивчи кухню і правила етикету, звичаї, мистецтво також вивчи, музику слухай французьку, історію - будеш француженці розповідати про Дантона vs Робеспьєра, та чи вона за жирондистів чи бонапартистів. Після всього цього в тебе все вийде, друже мій.
мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений. это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.