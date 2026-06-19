Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3385338633873388 Додано: Чет 18 чер, 2026 23:07 Re: Еміграція, заробітчанство

Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде. rjkz

Повідомлень: 18625 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 02:57 rjkz написав: Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.

Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.

Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅 Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19357 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 04:27 rjkz написав: Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.

Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.

В тренде, но только как фетиш 😁 В тренде, но только как фетиш 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9628 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6538 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:17 Hotab написав: rjkz написав: Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.

Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.

Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅 Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅

Жизнь может заставить...

Я всегда был сторонником идеологии FFE, а теперь езжу в режиме жёсткой экономии, ибо нормальная заправка очень далеко.

Я не просто так зацепился за эту Мазду. Мне действительно очень интересны последовательные гибриды. Вот только мне сейчас удается укладываться в 5.5 на чистом бензине при баке 60...

Что же касается включения ДВС на скорости, Я читал об этом в описании нескольких последовательных гибридов. Логику в этом Я вижу - заряд логично сохранить до времени, когда его использование будет эффективнее. Жизнь может заставить...Я всегда был сторонником идеологии FFE, а теперь езжу в режиме жёсткой экономии, ибо нормальная заправка очень далеко.Я не просто так зацепился за эту Мазду. Мне действительно очень интересны последовательные гибриды. Вот только мне сейчас удается укладываться в 5.5 на чистом бензине при баке 60...Что же касается включения ДВС на скорости, Я читал об этом в описании нескольких последовательных гибридов. Логику в этом Я вижу - заряд логично сохранить до времени, когда его использование будет эффективнее. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9628 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6538 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:49 Frant написав: Гібридні гібриди, де новини із-за кордону?

Гібридні гібриди, де новини із-за кордону?

А гибриды откуда? 😁 А гибриды откуда? 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9628 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6538 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:02 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs может кому интересно rjkz

Повідомлень: 18625 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8946 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:49 FYI rjkz написав: может кому интересно

https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs может кому интересно



FYI

https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html FYI flyman

Повідомлень: 43107 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1650 раз. Подякували: 2893 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:07 smdtranz написав: мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.

это все равно что немец поедет в тольятти за ладой. мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.

Це на 200% правда. Це на 200% правда. airmax78 Повідомлень: 43135 З нами з: 25.10.12 Подякував: 991 раз. Подякували: 5392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:44 Еміграція, заробітчанство



News from Great Britain



Зараз в Анталії, де я тимчасово перебуваю в своїй власній квартирі, так само тимчасово - в своїй власній квартирі, купленій в травні 2018 року за 54 000 доларів, цікава людина, яка з лютого 2022 року мешкає у Великій Британії, в родині свого єдиного сина.



Спілкуючись на різні теми, я сказав, що в тому середньовічному містечку у Франції, де я був в гостях у наших українців два тижня тому, виставлено на продаж квартиру/ будинок за нормальною - на мою думку - ціною в 165 000€.

А взагалі на цій же вулиці за останній місяць купили дві квартири/будинка громадяни Великої Британії. Найдешевшу нерухомість викупили за 137 000€.

Так ось він мені що сказав:

«Так це зараз звичайна річ. Англійці з числа пенсіонерів, які заробили гроші, масово скуповують нерухомість в двох регіонах: це Іспанія та південь Франції.

Головний критерій: дешева нерухомість у порівнянні з UK, плюс гарний клімат, плюс тихо та спокійно…»

Ось так, панове… akurt

Повідомлень: 12180 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4414 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:33 Де новини із-за кордону? Де пересічному добре жити?

Щоб мало працювати, добре заробляти, не служити і не воювати? Де крапає жирний жир з рукотворних сталактитів?

Де течуть йогуртові ріки з оселедцевими берегами для понаїхів?

Де воля анархістам, пофігістам, бігунцям і графоманам? Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3385338633873388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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