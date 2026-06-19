Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
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Додано: Чет 18 чер, 2026 23:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 02:57
Додано: П'ят 19 чер, 2026 04:27
Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:17
Жизнь может заставить...
Я всегда был сторонником идеологии FFE, а теперь езжу в режиме жёсткой экономии, ибо нормальная заправка очень далеко.
Я не просто так зацепился за эту Мазду. Мне действительно очень интересны последовательные гибриды. Вот только мне сейчас удается укладываться в 5.5 на чистом бензине при баке 60...
Что же касается включения ДВС на скорости, Я читал об этом в описании нескольких последовательных гибридов. Логику в этом Я вижу - заряд логично сохранить до времени, когда его использование будет эффективнее.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:49
Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:02
Re: Еміграція, заробітчанство
может кому интересно
Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:49
FYI
FYI
Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:07
Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:44
Еміграція, заробітчанство
News from Great Britain
Зараз в Анталії, де я тимчасово перебуваю в своїй власній квартирі, так само тимчасово - в своїй власній квартирі, купленій в травні 2018 року за 54 000 доларів, цікава людина, яка з лютого 2022 року мешкає у Великій Британії, в родині свого єдиного сина.
Спілкуючись на різні теми, я сказав, що в тому середньовічному містечку у Франції, де я був в гостях у наших українців два тижня тому, виставлено на продаж квартиру/ будинок за нормальною - на мою думку - ціною в 165 000€.
А взагалі на цій же вулиці за останній місяць купили дві квартири/будинка громадяни Великої Британії. Найдешевшу нерухомість викупили за 137 000€.
Так ось він мені що сказав:
«Так це зараз звичайна річ. Англійці з числа пенсіонерів, які заробили гроші, масово скуповують нерухомість в двох регіонах: це Іспанія та південь Франції.
Головний критерій: дешева нерухомість у порівнянні з UK, плюс гарний клімат, плюс тихо та спокійно…»
Ось так, панове…
Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:33
Де новини із-за кордону? Де пересічному добре жити?
Щоб мало працювати, добре заробляти, не служити і не воювати? Де крапає жирний жир з рукотворних сталактитів?
Де течуть йогуртові ріки з оселедцевими берегами для понаїхів?
Де воля анархістам, пофігістам, бігунцям і графоманам?
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