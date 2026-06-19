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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3385338633873388
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 23:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 02:57

  rjkz написав:Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
:lol:

Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 04:27

  rjkz написав:Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
:lol:

В тренде, но только как фетиш 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:17

  Hotab написав:
  rjkz написав:Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
:lol:

Трушні поціновувачі таких моторів ніколи не зрадять з гібридом 😅😅

Жизнь может заставить...
Я всегда был сторонником идеологии FFE, а теперь езжу в режиме жёсткой экономии, ибо нормальная заправка очень далеко.
Я не просто так зацепился за эту Мазду. Мне действительно очень интересны последовательные гибриды. Вот только мне сейчас удается укладываться в 5.5 на чистом бензине при баке 60...
Что же касается включения ДВС на скорости, Я читал об этом в описании нескольких последовательных гибридов. Логику в этом Я вижу - заряд логично сохранить до времени, когда его использование будет эффективнее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:49

  Frant написав:Гібридні гібриди, де новини із-за кордону?

А гибриды откуда? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:02

Re: Еміграція, заробітчанство

может кому интересно
https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:49

FYI

  rjkz написав:может кому интересно
https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs


FYI
https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:07

  smdtranz написав:мне вообще не понятно, как этнический украинец, гражданин Украины, хоть раз бывавший на улицах украинских городов, может всерьез рассматривать европейских женщин в плане каких-то отношений.
это все равно что немец поедет в тольятти за ладой.

Це на 200% правда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:44

Еміграція, заробітчанство

News from Great Britain

Зараз в Анталії, де я тимчасово перебуваю в своїй власній квартирі, так само тимчасово - в своїй власній квартирі, купленій в травні 2018 року за 54 000 доларів, цікава людина, яка з лютого 2022 року мешкає у Великій Британії, в родині свого єдиного сина.

Спілкуючись на різні теми, я сказав, що в тому середньовічному містечку у Франції, де я був в гостях у наших українців два тижня тому, виставлено на продаж квартиру/ будинок за нормальною - на мою думку - ціною в 165 000€.
А взагалі на цій же вулиці за останній місяць купили дві квартири/будинка громадяни Великої Британії. Найдешевшу нерухомість викупили за 137 000€.
Так ось він мені що сказав:
«Так це зараз звичайна річ. Англійці з числа пенсіонерів, які заробили гроші, масово скуповують нерухомість в двох регіонах: це Іспанія та південь Франції.
Головний критерій: дешева нерухомість у порівнянні з UK, плюс гарний клімат, плюс тихо та спокійно…»
Ось так, панове…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:33

Де новини із-за кордону? Де пересічному добре жити?
Щоб мало працювати, добре заробляти, не служити і не воювати? Де крапає жирний жир з рукотворних сталактитів?
Де течуть йогуртові ріки з оселедцевими берегами для понаїхів?
Де воля анархістам, пофігістам, бігунцям і графоманам?
Frant
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  #<1 ... 3385338633873388
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