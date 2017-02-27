Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ? Я правильно зрозумів... Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців? І що там з податками на пасивний дохід з капіталу? Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23 Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу? чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному? Якось визначіться?
Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Впевнений, що ваші продавці не відмовились би від такого розкладу. У Польщі, між іншим, наші програмісти яких добре знаю, не дуже і щасливі, бо по податкам виходить 54% від заробітку. І нічого, платять. Знову ж таки можливий перехідний період і поступовість. В той же час є знижки для молоді до певної планки, підтримка дітей і т.д. У нас взагалі верх цинічності, коли ЄСВ має обмеження по сплаті, зато певні привілейовані категорії не мають обмеження по отримуванню пенсій чи довічного утримання.
Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ? Я правильно зрозумів... Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців? І що там з податками на пасивний дохід з капіталу? Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23 Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу? чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному? Якось визначіться?
Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Впевнений, що ваші продавці не відмовились би від такого розкладу. У Польщі, між іншим, наші програмісти яких добре знаю, не дуже і щасливі, бо
по податкам виходить 54% від заробітку
. І нічого, платять. Знову ж таки можливий перехідний період і поступовість. В той же час є знижки для молоді до певної планки, підтримка дітей і т.д. У нас взагалі верх цинічності, коли ЄСВ має обмеження по сплаті, зато певні привілейовані категорії не мають обмеження по отримуванню пенсій чи довічного утримання.
Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві. Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.