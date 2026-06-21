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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3391339233933394
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:05

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[
Лучше самому сделать, только на авокадовом масле. У него чуть выше температура горения и вероятность появления концерогенов намного ниже ввиду этого.

Є в нас і авокадова олія, але запах/присмак не дуже подобаються
Більше масло гхі використовуємо


Может это некачественное?

В целом, это не про "нравится", а про меньший вред.
Та ні, з якістю впевнений все ок. Просто всі олії мають свій смак і аромат, і в авокадової вони мені не дуже.
В масла гхі теж доволі висока температура горіння тож ми більше його
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:52

на Філіпінах водиться риба

  Water написав:
  akurt написав:хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.

  akurt написав:на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.
Треба виглядати перед студентами достойно...

Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...?
Поясніть вашу писанину.
Красно дякую.


https://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_Rodrigo

She is half-Filipina and identifies as Filipino American
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:01

Гарний вибір, пане Флаймане.
Тим більше, що пан Water, якого ви так ретельно цитуєте, допоможе побрити їй ноги та груди.

Є знаменита фраза з якогось анекдоту:
«За такою жінкою - як за великим кораблем - можна і ледачому пройти по життю без зупинок та без голоду».
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 чер, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:02

чи дівчата були

  akurt написав: чи дівчата були "тарєлочниці"?


https://www.instagram.com/reel/DY9yLuUtg0e/

Тарелочница съедает один ужин.
Ремонтница съедает минимум год жизни и все накопления, которые вы откладывали «на что-то важное».
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:30

Рубрика «чи дівчата були?» крім дружини..

  flyman написав:
  akurt написав: чи дівчата були "тарєлочниці"?


https://www.instagram.com/reel/DY9yLuUtg0e/

Тарелочница съедает один ужин.
Ремонтница съедает минимум год жизни и все накопления, которые вы откладывали «на что-то важное».

Флайман, що краще, волохатий валік чи волохаті ноги?
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  #<1 ... 3391339233933394
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