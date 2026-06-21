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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3391339233933394
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:46

Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:49

Еміграція, заробітчанство

Той, хто не розчісує і не заплітає
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:10

  Бетон написав:Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті

“Волосся в зоні бікіні як ППО, прикриває але не рятує».
- Якої форми зачіска повинна бути там у неї? Смужка? Ромб? Серце?
- Одна стежина щоб додому йшла сама.

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Hotab
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  #<1 ... 3391339233933394
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