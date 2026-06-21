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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 чер, 2026 14:46
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
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Додано: Нед 21 чер, 2026 14:49
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Додано: Нед 21 чер, 2026 17:22
Water написав: akurt написав:
як сильно вас збудили вірші від пана airmax78
Стосовно пана airmax78
, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану.
Отже, ви пішли до ресторану з двома мавпами,
адже гарних місцевих жінок там ви не зустрічали, тому що
Water написав:
Стосовно ЄС... Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
А збуджує вас airmax78
Water написав:
це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78
схоже вже "покінчив" з цим.
Як мінімум, він вас хвилює))
Water написав:
АЛЕ fler
, не знаю коли останній раз була у Парисі, ..
Давненько, 10+ рочків тому. Але неголених жіночих ніг там не бачила, зовсім. Можливо тому що не придивлялася))
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:01
fler написав: Water написав: akurt написав:
як сильно вас збудили вірші від пана airmax78
Стосовно пана airmax78
, я якраз був згадав як колись познайомився зразу з двома місцевими дівчатами, які мене ввечорі запросили до ресторану.
Отже, ви пішли до ресторану з двома мавпами,
адже гарних місцевих жінок там ви не зустрічали, тому що
Water написав:
Стосовно ЄС... Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.
А збуджує вас airmax78
Water написав:
це не тупо "познайомитись" з місцевою. airmax78
схоже вже "покінчив" з цим.
Як мінімум, він вас хвилює))
Water написав:
АЛЕ fler
, не знаю коли останній раз була у Парисі, ..
Давненько, 10+ рочків тому. Але неголених жіночих ніг там не бачила, зовсім. Можливо тому що не придивлялася
))
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:18
Хомякоид написав:
Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.
это в Лигурию не едут?
или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:20
Бетон написав:
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Я так понимаю у вас по фэншую ноги бритые)
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:44
Прохожий написав: Бетон написав:
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Я так понимаю у вас по фэншую ноги бритые)
й не лише ноги
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Shaman
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Додано: Нед 21 чер, 2026 20:05
Shaman написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Не так погано, коли не брите. Погано, коли її волохатість більша ніж у нього. Постає питання, хто мужик в хаті
Я так понимаю у вас по фэншую ноги бритые)
й не лише ноги
І відбілене
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Додано: Нед 21 чер, 2026 21:26
fler написав:
Отже, ви пішли до ресторану з двома мавпами,
адже гарних місцевих жінок там ви не зустрічали
Це були доволі молоді дівчинки, їхніх оголених ніг я не бачив, тому-що це була зима.
Давненько, 10+ рочків тому. Але неголених жіночих ніг там не бачила, зовсім. Можливо тому що не придивлялася))
Мабуть теж зима була, або все змінилось, бо й окуляри Рейбен вже не модні, й плаття абсолютно всі можна викинуть.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 21:29
akurt написав:
Тим більше, що флудер, якого ви так ретельно цитуєте, допоможе побрити їй ноги.
А, ще ти прокололась на оплаті французських автобанів.
Ти щось за них чула, але- ні.
Деталі ти не знаєш.
Наступного разу тщатєльнєє розпитуй.
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Water
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