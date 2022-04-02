Станом на 14 травня в Україну завезли 80 тисяч автомобілів у межах закону про безкоштовне розмитнення авто з ЄС.
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В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:15
В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто
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В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:15
после победы у нас должен быть общий рынок с ЕС, своботное перемещение ТС как мин на 1 год как увсех нормальных странах и т.д, не слушайте жалких чинуш
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