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В Україну завезли вже 80 тисяч
безкоштовно розмитнених авто

В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:15

В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 14 травня в Україну завезли 80 тисяч автомобілів у межах закону про безкоштовне розмитнення авто з ЄС.

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В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:15

после победы у нас должен быть общий рынок с ЕС, своботное перемещение ТС как мин на 1 год как увсех нормальных странах и т.д, не слушайте жалких чинуш
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