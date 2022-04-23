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З 16 травня на дорогах знову
запрацюють камери автофіксації

З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:17

З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації

Пропонуємо до обговорення:
З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

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З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:27

R2

чи існує загроза що РФ якимось чином отримає доступ до даних з камер з метою відслідковування постачать зброї і т.д. ?
Letusrock
 
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