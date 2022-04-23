З 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.
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З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:17
З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації
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З 16 травня на дорогах знову запрацюють камери автофіксації
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:27
R2
чи існує загроза що РФ якимось чином отримає доступ до даних з камер з метою відслідковування постачать зброї і т.д. ?
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