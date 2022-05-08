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Україна втратить 20% ВВП за рік, навіть якщо бої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:56
Пропонуємо до обговорення:
Якщо активні бойові дії в Україні затягнуться до кінця 2022 року, то ВВП країни впаде на 39%. Але й за умови зупинення бойових дій економіка просяде на 20%.
Дивися повний текст Україна втратить 20% ВВП за рік, навіть якщо бої закінчаться — Dragon Capital
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