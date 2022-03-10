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Кабмін зобов'язав «Укрбуд»
направити до держбюджету...

Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:13

Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів зобов'язав державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд» направити до державного бюджету дивіденди у розмірі 3,329 млрд. гривень, що становить 100% прибутку за 2021 рік.

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Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету дивіденди 3,3 млрд гривень з прибутку за 2021 рік
R2
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Как то странно получается. На достройку домов денег нет, а на дивиденды есть?
Vis
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:41

  Vis написав:Как то странно получается. На достройку домов денег нет, а на дивиденды есть?

з прибутку за 2021 рік
_hunter
 
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