Готівковий курс долара по 40 грн — це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.
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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:23
Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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