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Долар в Україні
незабаром буде по 40 грн

Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:23

Долар в Україні незабаром буде по 40 грн

Пропонуємо до обговорення:
Готівковий курс долара по 40 грн — це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.

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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:24

когда введут налог на богатых а то только бедные вкисают
2baobab224
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:41

Опа...а казочки, здається, починають закінчуватися. Welcome to real world, як то кажуть.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:04

  2baobab224 написав:когда введут налог на богатых а то только бедные вкисают

Когда вы наконец поймете, что "налог на богатых" всегда платят бедные, а обогащает он такие страны как Кипр, Монако и т.д.
ssnet
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