RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи потрібно реєструватись
підприємцем при здачі житла в...

Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:42

Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в...

Пропонуємо до обговорення:
Здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця як фізичною особою - підприємцем.

Дивися повний текст
Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в оренду
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:42

Кратко и понятно.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з...
R2 » Нед 08 тра, 2022 12:20
8 1374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 11:13
moveton
Чи потрібно повертати надлишкові суми допомог, пільг та...
R2 » Суб 30 кві, 2022 18:42
1 299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 кві, 2022 18:42
vbelugina27
Уряд відшкодовуватиме до 150 кв. м вартості знищеного житла
R2 » Пон 04 кві, 2022 16:46
2 611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 кві, 2022 17:02
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.