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В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено проект механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.
Дивися повний текст В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись завдані росією збитки
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:58
Запуск так называемого плана Маршалла для Украины» да как то уже пытались некоторые деятели организовать за чужой счет.
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