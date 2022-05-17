НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...

dotster написав: slonic32

але по факту все виходить рівно навпаки. Бізнес який не працює з критичним імпортом не може купити валюту на міжбанку по зниженому курсу тому змушений купувати його на чорному ринку. більш того ті власники які збільшили обігові кошти та запаси до війни зараз мають одну ціль - продати все та вийти в кеш тому що в цих реаліях немає сенсу акумулювати гривневі кошти, вони згорять, всі прекрасно знають що таке фіксований курс та як він вистрілює а він вистрелить точно. ті хто займається експортом наразі займаються тим як перевести розрахунки в іншу юрисдикцію. у мене багато друзів у кого свій бізнес і не малий і це саме те що зараз відбувається. Зараз ще є якісь сподівання на аграріів але чи не вже ви думаєте що ті хто експортують будуть сюди заводити валюту по 29.25? в них розрахунків в кеші до фіга і трохи, та й аграрії ніколи напряму не продавали з України. В результаті ми отримуємо:

1. Зупинка ввп через падіння обігу грн в економіці

2. Зменшення надходження валюти до країни бо це не вигідно коли є чорний ринок з таким розривом, в країну буде заводитись кеш та попадати на чорний ринок без оподаткування.

3. Підштовхування тих хто зараз за кордоном до зміни податкового резидентства що ще більше вдарить по надходженням в валюті в середньостроковій перспективі + відтік трудового населення бо повернуться тільки ті хто не зможе працювати закордоном і сядуть на шию бюджету.



як про мене то це пи***ць повний причому в короткостроковій перспективі, в довгостроковій ми закінчимо з тим що на одного працюючого буде 3 пенсіонера та 2 не працюючих а більшість коштів експортного бізнесу осяде за межами країни