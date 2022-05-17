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НБУ скасував обмеження на
встановлення курсу та зменшив...

НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:41

  BIGor написав:
  moveton написав:Даёшь назад в 1998й, когда гривневая карта годилась для расчётов только в гривне. Вот тогда заживём!

Ну так вся суть візи та мастер-карду нівелюється. Тоді нашому НБУ треба їх заборонити, і роздати карти типу рашкованского "Мір".

Базовая функция карт - это расчёты вместо того, чтобы с наличкой бегать. Поэтому гривневыми Визами вполне себе пользовались и в 1998м. А запрещать их зачем? Даже Россия со всей любовью к импортозамещению и самоизоляции их не запрещала - ей запретили сами МПС. Если ПРОСТІР покажет, что он лучше, на него и так перейдут. Но что-то пока не очень популярен.
А ещё, если мы не собираемся совсем уж в совок с его запретом иметь личную валюту, остаются валютные Визы. По ним и в 1998м можно было в валюте оплатить. Где взять валюту, чтобы туда положить - это другой вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:56

Re: НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив.

dotster написав:slonic32
але по факту все виходить рівно навпаки. Бізнес який не працює з критичним імпортом не може купити валюту на міжбанку по зниженому курсу тому змушений купувати його на чорному ринку. більш того ті власники які збільшили обігові кошти та запаси до війни зараз мають одну ціль - продати все та вийти в кеш тому що в цих реаліях немає сенсу акумулювати гривневі кошти, вони згорять, всі прекрасно знають що таке фіксований курс та як він вистрілює а він вистрелить точно. ті хто займається експортом наразі займаються тим як перевести розрахунки в іншу юрисдикцію. у мене багато друзів у кого свій бізнес і не малий і це саме те що зараз відбувається. Зараз ще є якісь сподівання на аграріів але чи не вже ви думаєте що ті хто експортують будуть сюди заводити валюту по 29.25? в них розрахунків в кеші до фіга і трохи, та й аграрії ніколи напряму не продавали з України. В результаті ми отримуємо:
1. Зупинка ввп через падіння обігу грн в економіці
2. Зменшення надходження валюти до країни бо це не вигідно коли є чорний ринок з таким розривом, в країну буде заводитись кеш та попадати на чорний ринок без оподаткування.
3. Підштовхування тих хто зараз за кордоном до зміни податкового резидентства що ще більше вдарить по надходженням в валюті в середньостроковій перспективі + відтік трудового населення бо повернуться тільки ті хто не зможе працювати закордоном і сядуть на шию бюджету.

як про мене то це пи***ць повний причому в короткостроковій перспективі, в довгостроковій ми закінчимо з тим що на одного працюючого буде 3 пенсіонера та 2 не працюючих а більшість коштів експортного бізнесу осяде за межами країни
Вот те же мысли, наводят на размышления... В НБУ неглупые люди сидят, соответственно, там либо уже агония, так как хороших вариантов для страны нет, и они выбирают просто плохой, либо схемы под кого-то. Однозначно банки в шоколаде.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:39

Re: НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив.

Украинцы в апреле сняли наличные за рубежом на $714 млн - больше половины приходится на «карточных туристов»

В интервью Forbes замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал, что ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за рубежом. Однако это объясняется не только тем, что украинцы уехали за границу из-за войны, считает Гелетий. Проанализировав структуру этих операций, НБУ определил, что 35% приходилось на снятие наличных.

«Очевидно, это не только граждане, вынужденно покинувшие страну, но и так называемые «карточные туристы», зарабатывающие на ввозе наличной валюты в Украину и перепродаже через местные сети обменников. Это способ обойти ограничения на покупку валюты», – говорит Гелетий.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:59

Re: НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив.

а я дурак на работе тружусь, а можно перейти в «карточные туристы», кататься на автобусе и иметь по 5 грн с каждого "доллара" (10 000 $ = 50 000 грн за поездку на автобусе в Европу).

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Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:07

  Примат написав:а я дурак на работе тружусь, а можно перейти в «карточные туристы», кататься на автобусе и иметь по 5 грн с каждого "доллара" (10 000 $ = 50 000 грн за поездку на автобусе в Европу).

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godGamer
 
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