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Renault показав електричний
Scénic Vision, який вважає...

Renault показав електричний Scénic Vision, який вважає...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 03:34

Renault показав електричний Scénic Vision, який вважає...

Пропонуємо до обговорення:
Cвітова прем’єра нового концепт-кару Scénic Vision відбулася на саміті ChangeNOW в Парижі 19 травня 2022 року.

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Renault показав електричний Scénic Vision, який вважає справжнім автомобілем майбутнього (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 03:34

Топливный бак измеряемый в кВт. Аккумулятор - в кВт/ч. Концепт, походу, инопланетяне делали, причём даже не из этой Вселенной.
moveton
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