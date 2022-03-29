Бюро статистики ринку праці США випередило професії, фахівці яких будуть потрібні до 2030 року. З
Дивися повний текст
Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку праці
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 тра, 2022 14:19
Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку праці
Додано: Суб 21 тра, 2022 14:24
на 1м месте будут пластические хирурги. народ в 21м веке погнался за красотой. Потом стоматологи, парикмахеры, мастера татуировок, диетологи, фитнес тренера, стилисты ну и т.д.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|