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Названо професії майбутнього:
хто матиме попит на ринку...

Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:19

Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Бюро статистики ринку праці США випередило професії, фахівці яких будуть потрібні до 2030 року. З

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Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку праці
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:24

на 1м месте будут пластические хирурги. народ в 21м веке погнался за красотой. Потом стоматологи, парикмахеры, мастера татуировок, диетологи, фитнес тренера, стилисты ну и т.д.
vitaliian
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