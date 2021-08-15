Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни.
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Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ
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Додано: Суб 21 тра, 2022 22:03
Щоденний відтік за українськими картами за кордоном...
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Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ
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