RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Двох жителів США звинуватили
у створенні криптовалютної...

Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 23:00

Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної...

Пропонуємо до обговорення:
Суд у США звинуватив жителів штатів Орегон та Іллінойс та пов'язані з ними компанії у привласненні $44 млн за допомогою організації фіктивної схеми інвестування у криптовалютні фонди.

Дивися повний текст
Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97818
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 23:00

чому тільки одну криптовалютну піраміду розібрали?.. коли всі інші криптовалютні піраміди розберуть?
2germ2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 05.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче...
R2 » Пон 28 бер, 2022 11:56
1 451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 18:48
greenozon
Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії
R2 » Сер 23 бер, 2022 15:55
3 636
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 19:40
greenozon
Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової...
R2 » Пон 22 лис, 2021 22:47
1 353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 22:47
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2820)
22.05.2022 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.