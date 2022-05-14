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У Мінсоцполітики розповіли,
коли виплатять борги...

У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 07:54

У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...

Пропонуємо до обговорення:
На початку червня планують виплатити борги по державним виплатам внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень.

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У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги переселенцям за березень-квітень
R2
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