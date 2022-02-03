З 1 червня тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться незмінними. Влада прийняла рішення нічого не змінювати у зв'язку із військовою ситуацією в країні.
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Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня
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Додано: Нед 22 тра, 2022 08:27
Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня
Пропонуємо до обговорення:
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Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня
Додано: Нед 22 тра, 2022 08:27
Да вы радуйтесь, что хоть по сегодняшним тарифам вам будут регулярно платить. Молодняк жестоко отъезжает на Запад, остальные не вытащат комуналку. Так что в полоток тарифы очень невыгодно гнать.
Додано: Нед 22 тра, 2022 09:21
Не пишите глупости!
Цены уже изменились:
Вчера балон газа (20 литров уже стоил 800грн)
По поводу остального - напомню Вам деяния Влады с бензином и соляркой, а ещё не осень...
Ещё не уборка,...
И Войну никто не закончил на границе с Агрессором.
И если жители больших городов, западных регионов, что мало имеют в своей деятельности влияние этих факторов - этого не понимают, то для центральных областей, юга,... - это проблема.
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