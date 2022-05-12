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Крістін Лагард висловилася
негативно щодо криптовалют

Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:43

Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард висловила негативну оцінку щодо криптовалют.

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Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
R2
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Конфликт внутри финансовой элиты. Старую гвардию хотят таки списать...
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