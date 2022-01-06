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Заощадження американців у середньому скоротилися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Економічні наслідки пандемії Covid-19 «з'їли» частину заощаджень американців. 60% дорослих громадян США кажуть, що пандемія «сильно вдарила» по їхнім фінансам.
Дивися повний текст Заощадження американців у середньому скоротилися на $9000 через пандемію
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:46
У большинства обычных американцев нет таких "заначек" ибо всё в кредитах, налогах и долгах за учёбу...
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