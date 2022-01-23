Це рішення вже розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський.
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\"Це неправильно\": Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:16
"Це неправильно": Гороховський висловився про рішення...
Пропонуємо до обговорення:
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\"Це неправильно\": Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17
В перiод вiйни це зрада i мародерство. Державi мiльярди долларiв приходять а вони продовжують красти у людей.
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:23
Це рішення ініціювало початок кінця стабільності гривні, майже всі кого я знаю хто отримував валютну виручку почали відкривати компанії та рахунки в інших юрисдикціях. З тих хто зараз за кордоном це 100%
Курсова різниця йде навіть не до бюджету а в комерційні установи, це якась жесть якщо чесно. Краще б вони зробили фіксований курс купівлі та продажу та ввели податок на продаж валюти фіз особам на певні операції, це було би зрозуміло а ось зробити вільний плаваючий курс тільки на продаж і тільки по певним видам операцій це пи***ць
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:26
Re:
да - гривон полетит в пропасть, к сожалению.... А мы скатимя на уровень Афганистана, если конфликт будет еще год-два
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