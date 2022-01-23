Це рішення вже розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський.
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\"Це неправильно\": Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:16
"Це неправильно": Гороховський висловився про рішення...
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\"Це неправильно\": Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:23
Це рішення ініціювало початок кінця стабільності гривні, майже всі кого я знаю хто отримував валютну виручку почали відкривати компанії та рахунки в інших юрисдикціях. З тих хто зараз за кордоном це 100%
Курсова різниця йде навіть не до бюджету а в комерційні установи, це якась жесть якщо чесно. Краще б вони зробили фіксований курс купівлі та продажу та ввели податок на продаж валюти фіз особам на певні операції, це було би зрозуміло а ось зробити вільний плаваючий курс тільки на продаж і тільки по певним видам операцій це пи***ць
Додано: Пон 23 тра, 2022 11:48
Горох несколько преувеличивает. Даже при ограничении не все банки лупили курс по максимуму и Моня в том числе. В Укрсибе до сих пор 31.30. Не сильно-то в него перебегают. Хотя, когда разница станет не 70 копеек, а 5 грн, движуха может стать и активнее.
Другой вопрос, что при нынешней тенденции банки скоро не смогут продавать валюту даже по картам.
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