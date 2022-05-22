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В Україні почали перевірки
АЗС через ціни на пальне

В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:28

В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст
В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
R2
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