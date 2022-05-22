Про це повідомляє прес-служба відомства.
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В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:28
В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
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В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:28
Очнулись, у нас в Черкассах бенз уже давно по 65, газ 40+, они изволили начать проверять, это нужно было делать с первого дня войны непрерывно!!
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