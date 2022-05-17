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ПриватБанк збереже «картковий»
курс за кордоном...

ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39

ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном...

Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк, найбільший банк на українському ринку, збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за його картками за межами країни, який діяв до скасування Національним банком обмежень на верхню межу такого курсу.

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ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном незважаючи на скасування Нацбанком ліміту
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39

И тут же мы смотрим на сайт Привата и видим там для карт 32.5733, а не 32.05. Интересно, с чего бы клиентам перебегать в Приват на такой курс, когда в Укрсибе до сих пор 31.30?
moveton
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