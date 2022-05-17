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ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39
Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк, найбільший банк на українському ринку, збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за його картками за межами країни, який діяв до скасування Національним банком обмежень на верхню межу такого курсу.
Дивися повний текст ПриватБанк збереже «картковий» курс за кордоном незважаючи на скасування Нацбанком ліміту
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39
И тут же мы смотрим на сайт Привата и видим там для карт 32.5733, а не 32.05. Интересно, с чего бы клиентам перебегать в Приват на такой курс, когда в Укрсибе до сих пор 31.30?
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moveton
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