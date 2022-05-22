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В Україні посилять відповідальність
за порушення ПДР в...

В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:34

В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, якими передбачається посилити відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху в умовах воєнного стану.

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В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в умовах воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:34

Казалось бы, почему автошкола вообще должна быть обязательной для получения прав? Это что, как-то гарантирует, что после сдачи (или покупки) экзамена водятел будет ездить по правилам? Но нет - это огромная трагедия, если человек учится без неё и нужно гайки только закрутить. Типа, безопасность? Но почему только к автомобилям такое священное отношение? В мире много других предметов, которыми можно покалечить себя и окружающих. Даёшь обязательные школы по использованию всех предметов, начиная с кухонного ножа!
moveton
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