В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в...

Додано: Сер 25 тра, 2022 15:34
Казалось бы, почему автошкола вообще должна быть обязательной для получения прав? Это что, как-то гарантирует, что после сдачи (или покупки) экзамена водятел будет ездить по правилам? Но нет - это огромная трагедия, если человек учится без неё и нужно гайки только закрутить. Типа, безопасность? Но почему только к автомобилям такое священное отношение? В мире много других предметов, которыми можно покалечить себя и окружающих. Даёшь обязательные школы по использованию всех предметов, начиная с кухонного ножа!