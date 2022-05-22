В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.
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В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться
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Додано: Сер 25 тра, 2022 15:42
В Україні запрацює новий механізм отримання водійських...
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Дивися повний текст
В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:43
Ну вот, наконец-то и про это "улучшение" до журналистов дошло. А то всё только про разрешение преподавать теорию удалённо и прочую мелочь.
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