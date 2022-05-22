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В Україні запрацює новий
механізм отримання водійських...

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:42

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.

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В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: що зміниться
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:43

Ну вот, наконец-то и про это "улучшение" до журналистов дошло. А то всё только про разрешение преподавать теорию удалённо и прочую мелочь.
moveton
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