Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%.
Дивися повний текст
Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:02
Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|