RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінцифри розраховує збільшити
частку ІТ-сектору до 10% ВВП

Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:02

Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%.

Дивися повний текст
Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97849
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві...
R2 » Суб 23 кві, 2022 08:59
1 416
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 кві, 2022 08:59
grig90vic
Мінцифри доопрацювало отримання сертифікатів бустерного...
R2 » Чет 17 лют, 2022 11:03
2 345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 12:15
_hunter
Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно...
R2 » Чет 10 лют, 2022 16:52
3 607
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 12:26
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (743)
25.05.2022 19:37
ФОП (159)
25.05.2022 19:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.