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В Україні збираються повернути
держрегулювання цін на...

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:24

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпаливо.

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В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:25

Ще з наслідками минулого регулювання не розібралися, а вже нове пророчать 🙃
chitatel
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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