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Україна до кінця року зможе експортувати в ЄС близько...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 тра, 2022 11:55
Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця року планує розширити можливості енергетичних компаній і зможе експортувати в Європейський Союз близько 800 МВт електроенергії на добу.
Дивися повний текст Україна до кінця року зможе експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу - Шмигаль
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Додано: Чет 26 тра, 2022 11:55
Один блок 110 мвт вырабатывает в сутки 2400 мегаватт и потребляет 25 тысяч кубов газа в час.Какие там 800 мегаватт это ни о чем,город с населением 200 000 потребляет в среднем 3000 мегаватт в сутки.
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