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Уряд змінив правила виїзду
за кордон чоловіків...

Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:36

Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.

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Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:53

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.


Під час воєнного стану дозволений пропуск за кордон спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд, спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України

казалось бы: спортсмены -- идеальные кандидаты в ЗСУ? Но-да, но-да -- тут же Стратегия...
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