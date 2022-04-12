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Кабмін знайшов вихід
із паливної кризи

Кабмін знайшов вихід із паливної кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:25

Кабмін знайшов вихід із паливної кризи

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном та направити їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. Замовником буде "Укрзалізниця".

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Кабмін знайшов вихід із паливної кризи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:25

Гениально! Только 2 вопроса. А дефицит то как побороть? Вагонов-цистерн хватит?
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:10

Re: Кабмін знайшов вихід із паливної кризи

Мне кажется, что государству лучше не влазить в регулирование, единственное что должно сделать государство, по возможности, максимально упростить для бизнеса логистику.
Ну а для себя (государства) пусть делает, что хочет, главное чтобы схем не было по вымыванию денег налогоплательщиков.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:14

А дефицит соли как будет решаться?
Мне скоро надо будет огурцы консервировать.
Investor_K
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