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Якими бувають криптовалютні
біржі, та що краще обрати -...

Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:55

Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати -...

Пропонуємо до обговорення:
Біржа - це посередник, який з'єднує покупців та продавців криптовалют.

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Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати - поради експерта
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:55

"Еще важный момент — для открытия счета на бирже вам нужно сделать то же самое, что и для открытия счета в банке"
Запишем, что yobit.net - это не биржа потому, что необходимому условию не удовлетворяет.
moveton
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