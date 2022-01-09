Біржа - це посередник, який з'єднує покупців та продавців криптовалют.
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Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати - поради експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:55
Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати -...
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Дивися повний текст
Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати - поради експерта
Додано: П'ят 27 тра, 2022 19:55
"Еще важный момент — для открытия счета на бирже вам нужно сделать то же самое, что и для открытия счета в банке"
Запишем, что yobit.net - это не биржа потому, что необходимому условию не удовлетворяет.
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