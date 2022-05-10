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Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:01
Пропонуємо до обговорення:
Білл Міллер, мільярдер, засновник та головний інвестиційний директор компанії Miller Value Partners, заявив, що вважає Bitcoin (BTC) «страховим полісом від фінансової катастрофи».
Дивися повний текст Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від можливої фінансової катастрофи
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:01
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