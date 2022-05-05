Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:44
Открытые счета в ощд банке карточкы на руках а все выплаты делают пересказом чтоб дети ,инвалиды и пенсионеры зголоду умерали
Додано: Нед 29 тра, 2022 12:15
Воры и безпридельники, себе по 200 000 социальной помощи за март оформили, кто-то же подписал розрешение на такие суммы слугам народу, а нам по 2 000 никак не выплатят, хороша поддержка государства своему народу
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:28
Подавал 15.04, а в ответ тишина. И когда ВПО прийдёт неизвестно. Вообще лапша страшная.
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:35
Вы только обещали что будут выплаты другим вы даёте а другим не даёте у нас тоже дети и грудные
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:21
Господи, сколько агрессивных людей.. моему отцу пришла выплата 6500 грн, так как он не работал месяц. Так же я и мой молодой человек с разницей в один день ( 25-26 мая ) получили выплату за март и апрель по 2000 грн... Просто нужно иметь терпение и ждать, когда придет выплата. Не приходит? Есть проблемы с дией? Напишите в поддержку, придите в отделение мой защиты, узнайте всю информацию. Скажите вообще спасибо, что вам дают возможность получать эту выплату и пытаются хоть как то помочь.
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