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Чому не приходять гроші ВПО
– причини затримки виплат

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:44

Открытые счета в ощд банке карточкы на руках а все выплаты делают пересказом чтоб дети ,инвалиды и пенсионеры зголоду умерали
slitvin9450
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:15

Воры и безпридельники, себе по 200 000 социальной помощи за март оформили, кто-то же подписал розрешение на такие суммы слугам народу, а нам по 2 000 никак не выплатят, хороша поддержка государства своему народу
galinanaturinamoroz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:28

Подавал 15.04, а в ответ тишина. И когда ВПО прийдёт неизвестно. Вообще лапша страшная.
supergosu9
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:12

Підкажіть, куди звертатись для виплати від ООН
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:30

Так.куди звертатися за допомогою від оон
lika_qorgienko_1967
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:35

Вы только обещали что будут выплаты другим вы даёте а другим не даёте у нас тоже дети и грудные
nadagribenuk
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:21

Господи, сколько агрессивных людей.. моему отцу пришла выплата 6500 грн, так как он не работал месяц. Так же я и мой молодой человек с разницей в один день ( 25-26 мая ) получили выплату за март и апрель по 2000 грн... Просто нужно иметь терпение и ждать, когда придет выплата. Не приходит? Есть проблемы с дией? Напишите в поддержку, придите в отделение мой защиты, узнайте всю информацию. Скажите вообще спасибо, что вам дают возможность получать эту выплату и пытаются хоть как то помочь.
darinchik1999
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  #<12
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