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"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже...
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Додано: Нед 29 тра, 2022 00:09
Пропонуємо до обговорення:
Дочірня компанія "Нафтогазу", "Нафтогазбезпека", 11 квітня домовилася про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю 950 тисяч євро – у компанії пояснили, навіщо.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 00:09
придбали і на фронт на них ...війна, які придбання за міліони?
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