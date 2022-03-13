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"Нафтогаз" придбав сім броньованих
Land Cruiser на майже...

"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 00:09

"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже...

Пропонуємо до обговорення:
Дочірня компанія "Нафтогазу", "Нафтогазбезпека", 11 квітня домовилася про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю 950 тисяч євро – у компанії пояснили, навіщо.

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\"Нафтогаз\" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро
R2
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придбали і на фронт на них ...війна, які придбання за міліони?
2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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