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Бронь від мобілізації: як
працює, кого найчастіше бронюють

Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:46

Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки вже видало накази про відстрочку від мобілізації для 520 тисяч осіб.

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Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють
R2
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Народные депутаты. Ну надо же, кто бы мог такое подумать?
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки вже видало накази про відстрочку від мобілізації для 520 тисяч осіб.

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Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють


Правильно. Економіка має працювати.
Investor_K
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